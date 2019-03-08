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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Tekstil atölyesinde çıkan yangında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Tekstil atölyesinde çıkan yangında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

olay yerinden görüntü

Tekstil Atölyesi Polis Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-itfaiye çalışmalarından görüntü
-mahsur kalanlardan görüntü
-genel ve detay görüntü

( İSTANBUL )- Kağıthane'de bir tekstil atölyesinde çıkan yangında çatıya çıkarak kurtarılmayı bekleyen 6 kişi tahliye edildi İSTANBUL

- Kağıthane Sanayi Mahallesinde 5 katlı binanın en üst katındaki bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın saat 05.45 sularında Kağıthane Sanayi Mahallesi Güzel Yonca Sokak’ta bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın en üst katında yer alan tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler üstteki tekstil ürünlerine sıçrayınca Suriye uyruklu olduğu öğrenilen ev sakinleri, yangından etkilenmemek için binanın çatısına çıktı. Haber verilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, çatıda mahsur kalan Suriye uyruklu 6 kişiyi kurtardı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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