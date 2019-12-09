Tekstil atölyesinde çıkan yangın korkuttu

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( İSTANBUL )- 4 katlı tekstil atölyesinin yanan çatısından düşen parçalar paniğe neden oldu İSTANBUL



- İstanbul Kağıthane’de 4 katlı bir tekstil atölyesinin en üst katında çıkan yangın binanın çatısına sıçradı. Çatı kısa sürede alevler içerisinde kalırken çatıdan aşağıya düşen parçalar vatandaşlara panik yaşattı. Yangın saat 16.30 sıralarında İstanbul Kağıthane Çağlayan Mahallesi Yayla Sokakta bulunan 4 katlı bir tekstil atölyesinin en üst katında meydana geldi. Henüz neden çıktığı bilinmeyen yangın atölyedeki kumaş parçalarının tutuşmasıyla çatıya sıçradı. Çatı kısa süre içerisinde alev topuna döndü. Yanmanın etkisiyle çatı kısmında patlamalar meydana geldi. Patlamalar sonucu çatıdan düşen bazı parçalar bina çevresindeki vatandaşlara panik dolu anlar yaşattı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekibi geldi. Yangın çıktığı esnada tekstil atölyesinde bulunan çalışanlar kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, itfaiye ekipleri tazyikli su sıkarak yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışmaları sonrası tamamen söndürüldü. “Müdahale ederek yangının büyümesini önledim” Yangına ilk müdahaleyi kendisinin yaptığını söyleyen İsmail Aydın, “Yangını görür görmez yangın tüpü alarak yangına müdahale ettim. İki tane yangın tüpü boşaltarak yangının yayılmasını önledim” dedi.





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