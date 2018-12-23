Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Tekstil atıkları, bez çanta ve fileye dönüşüyor

Tekstil atıkları, bez çanta ve fileye dönüşüyor

Kadınların bez,çanta ve file yapımından detayları

Alışveriş Halk Eğitim Merkezi Semt Pazarları Farkındalık Eğitim Merkezi 

-Röportajlar

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl'de bir araya gelen kadınlar tekstil atıklarını 'Sıfır Atık Projesi’ kapsamında bez çanta ve fileye dönüştürmek için çalışmalara başladı.
Türkiye genelinde 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında 1 Ocak 2019'dan itibaren vatandaşlar bez ya da file torbaya yönlendirilecek ve alışveriş poşetleri ise ücretli olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenen projeyle atıkların olabildiğince engellenmesi ya da en aza düşürülmesi planlanırken Bingöl’de el ele veren AK Partili kadınlar, renkli alışveriş fileleri örmeye başladı.
Tekstil atıklarının toplanarak, bez çanta ve filelerin hazırlanmasının ardından semt pazarlarında alışveriş yapan kadınlara dağıtılacağı belirtildi. Sıfır atık projesini çok önemsediklerini ve topladıkları atık bezlerden alışveriş fileleri üretmeye başladıklarını belirten AK Parti Bingöl Kadın Kolları Başkanı Tuba Varolgüneş, “Sıfır atık projesini duyduğumuz vakit çok heyecan duymuştuk. Bingöl’de bununla ilgili ne yapabiliriz diye düşünürken 01 Ocak itibariyle plastik poşetlere gelecek olan ücret uygulamasına kadınların katılımını artırmak ve farkındalık amacıyla ilimizde tekstil atıklarından bez çanta ve bez file üretmeye karar verdik. Üreteceğimiz tüm bez çanta ve bez fileleri ise tamamen gönüllü olan kadınlarımız üstlenmiş durumda. Üretimimiz bittiği zaman semt pazarlarında dağıtım gerçekleştireceğiz. Akabinde ise özellikle sıfır atık projesinin ihtiyaç duyduğu bu farkındalığı olacak Bingöllü kadınlarımıza ücretsiz bir şekilde dağıtım yapacağız. Amacımız bu konu ile ilgili öncelikle bir farkındalık oluşturmak ardından ise Türkiye genelinde atılacak olan bu adımlara Bingöllü kadınlar olarak öncülük etmek” dedi.
Sıfır Atık Projesi'ni çok önemli gördüklerini belirten Çiğdem Öner ise, “Organize Sanayii bölgesinden topladığımız kumaş atıklarını getirip halk eğitim merkezinde değerlendirelim dedik. Çokta güzel bir uygulama oldu. Zaten Bingöl’ün kadınları çok temiz ve titizler. Çocuklarımıza temiz ve güzel bir gelecek bırakmak için bu uygulamayı çok önemsiyoruz. Her şey çok güzel gidiyor” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı