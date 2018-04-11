Teksas değil Adıyaman...Bir elinde tabanca bir elinde pompalı tüfekle baskına böyle gitti İzle

-Şahsın silahlarla pazar yerinden gelmesi

-Polislerden görüntü

-Gözaltına alınan şahıstan görüntü

-Şahsın basın mensuplarına gülerek söylenmesi

-Şahıstan detay



( ADIYAMAN )- Bir elinde tabanca bir elinde pompalı tüfekle pazar yerinden geçip baskına gitti- Kendisine yan bakan şahsı vurmak istedi ADIYAMAN



- Adıyaman’da, bir şahıs elinde pompalı av tüfeği ve tabancayla semt pazarı içerisinde onlarca kişi arasından geçerek kendisine yan baktığını iddia ettiği eski husumetlisini vurmak istedi. Edinilen bilgiye göre, Yeni Sanayi Mahallesi Bağdere Caddesi üzerine kurulan semt pazarında esnaf olan B.K. daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen S.B. ile karşılaştı. B.K. husumetlisini bir süre takip ederek Bağdere Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kıraathaneye girmesiyle tezgah kurduğu yerin arkasında park halindeki aracından pompalı av tüfeğiyle tabancasını aldı. Eline aldığı pompalı av tüfeği ve tabancayla pazar yerinden onlarca kişi arasından geçen B.K. husumetlisinin bulunduğu kıraathanenin kapısını açarak tehditler savurdu. Husumetlisinin kendisine yan baktığını iddia ederek tehditler savuran B.K. daha sonra yanında getirdiği tabanca ve pompalı av tüfeğiyle yeniden pazar yerinden geçerek tezgahının başına geçti. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri silahla tehditler savuran şahsı pazar yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs kendisini görüntüleyen basın mensuplarına gülerek, "Bak ayıp ediyorsunuz, bir şey yok" diye cümleler kurması ise şaşırttı. Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan olayda B.K. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

