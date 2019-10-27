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27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
- Teksas’da üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü Haberi

- Teksas’da üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü Haberi

oaly yeri

( TEKSAS ) TEKSAS

Hastane Bild Silahlı Saldırı Saldırı 


- ABD’nin Teksas eyaletinde bir üniversitedeki mezunlar partisinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 2 kişinin öldüğü belirtildi. Teksas eyaletinde Greenville kentindeki Texas A&M Üniversitesindeki mezunlar partisinde otomatik silahla etrafa ateş açıldığı bildirildi.
Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada saldırıda en az 2 kişinin öldüğü ifade edildi. Saldırıda en az 20 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Saldırı anında kaç kişinin olay yerinde olduğu ise henüz bilinmiyor. Yaralananların Greenville ve Quinlan’daki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.
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