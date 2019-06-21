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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
(TEKRAR) Trafik kazası: 4 yaralı - ERZİNCAN Video

(TEKRAR) Trafik kazası: 4 yaralı - ERZİNCAN Video

- Yaralıların ambulanstaki görüntüsü - Ambulansların olay yerinden hareket etmesi - Kaza yerinden genel ve detay görüntü - Polis ekiplerin kaza yerinde inceleme yapması Erzincan 'da trafik kazası: 4 yaralı - Kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da kamyonetle otomobille çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre Nevin Koruç (58) idaresindeki 24 BA 718 plakalı özel bir sürücü kursuna ait otomobil Akyazı Beldesi kavşağında Burhan Oktay'ın kullandığı 24 EP 782 plakalı kamyonetle çarpıştı.Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan Burcu Ağdaş (34) ve oğlu Miraç Ağdaş (8) sağlık ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Trafik Kazası Bild Sürücü Kursu Sağlık Ekipleri 

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