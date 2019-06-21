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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
(TEKRAR) Kırıkkale'de LPG tankerinde yangın

(TEKRAR) Kırıkkale'de LPG tankerinde yangın

- Olay yeri detayı - İtfaiye ekiplerinin çalışması Kırıkkale 'de LPG tankerinde yangınKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de LPG yüklü tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Murat Eraslan idaresindeki 51 JA 129 plakalı LPG yüklü tankerde, Kırıkkale - Kırşehir kara yolu Yenimahalle Mezarlığı yakınında seyir halindeyken balata kısmında yangın çıktı.Alevleri fark eden sürücü, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi ve Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı, patlama ve parlama tehlikesine karşı soğutma çalışması yaptı.Patlama riskine karşı bir süre trafiği durduran polis ekipleri, yangın tamamen kontrol altına alınmasıyla yolu yeniden ulaşıma açtı.

Polis Bild Polis Ekipleri Trol 

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