Teknolojiden uzak 2 bin 500 rakımlı yaylanın mutlu çocukları İzle

-9 yaşındaki minik Seher Demirol'un konuşması

-Yayladaki çocukların çalışmaları ve mutlulukları

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( ERZİNCAN -ÖZEL) ERZİNCAN



-Erzincan’ın yüksek kesimlerdeki yaylalarda tulum peyniri üreticiliği yapan göçerlerin küçük çocukları, yaz tatilini ailelere yardım ederek geçiriyor. Teknolojiden uzak 2 bin 500 rakımlı yaylada zaman geçiren çocuklar her durumdan mutlu olmayı biliyor. Hem ev işlerine yardım eden hem koyun sürülerini otlatan minik bedenler, yaz tatilini yaylalarda doyasıya yaşıyor. Erzincan’ın 2 bin 500 rakımlı Yücebelen Yaylası’ndaki göçer çocuklar sabahları toplanarak ellerinde poşetlerle şeker toplamaya çıktı. Mutlulukları gözlerinden okunan minikler, şeker topladıktan sonra annelerine ev işlerinde yardımcı oldu, daha sonra da koyun sürülerinin sağımlarına yardım etti. Yücebelen Yaylası’nda yaşayan 9 yaşındaki minik Seher Demirol, yaylada olduğundan dolayı çok mutlu olduğunu, şehirde yaşayan okul arkadaşlarının kendisi kadar eğlenmediğini söyledi.



Minik Seher, hem ev işlerinde annesine yardım ettiğini hem de koyunları çok sevdiği için koyun otlattığını belirterek, “Arkadaşlarım şehirde eğlenmiyorlar ben burada çok eğleniyorum. Keşke okul arkadaşlarım da burada olsaydı, eğer burada olsalardı çok eğlenirdik. Akşamları burada ay ve yıldızı izliyorum. Okulda çok iyi ders çalışıyorum ve burada da çok ders çalışıyorum. Tatilim çok güzel geçiyor. Vakit buldukça küçük kuzularla eğleniyorum. Burada derslerimi de ihmal etmiyorum. Koyunlara gitmediğim zamanlar anneme yardım ediyorum” diye konuştu.



