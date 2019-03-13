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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Teknoloji ve Sanayi Bakanı Varank ve Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ni ziyaret etti

Teknoloji ve Sanayi Bakanı Varank ve Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ni ziyaret etti

Genel ve detay görüntüler

Başkan Adayı Ders Çalış Kütüphane Hatıra Fotoğrafı Diyalog 

-Bakan Mustafa Varank gençlerle sohbet
-Fatih belediye başkan adayı Ergün Turan gençlerle sohbet
-Gazete arşivini ziyaret
-Gençlerle diyalog
-Hatıra fotoğrafı

( İSTANBUL )- Teknoloji ve Sanayi Bakanı Varank’tan Ekrem İmamoğlu yorumu İSTANBUL

- Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank ve Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ndeki gençleri ziyaret etti. Bir gencin oyunun Ekrem İmamoğlu’ndan yana olduğunu söylemesi üzerine Varank, “Onlar yalancı bahar. Tecrübeye oy vereceğiz, işi bilene oy vereceğiz” dedi.
Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank ve AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ni ziyaret etti. Kütüphanede ders çalışan gençleri ziyaret eden ikili, gençlerin derdini dinleyip onlarla birlikte sohbet etti. Bir gencin, oyunun CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’ndan yana olacağını söylemesi üzerine Varank, “Onlar yalancı bahar. Tecrübeye oy vereceğiz, işi bilene oy vereceğiz” diye yanıt verdi. Öte yandan Varank, gençlerin internet ihtiyacını karşılaması için 10 GB internet bulunan kart hediye etti. Teknoloji ve Sanayi Bakanı Varank ve Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan daha sonra kütüphanede bulunan gazete arşivini ziyaret etti. Ziyaretlerinin ardından kütüphaneden ayrılan ikili, kütüphane için sırada bekleyen gençlerle sohbet etti. Daha sonra protokol, hatıra fotoğrafı çektirdi. (TA- ÖY-
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