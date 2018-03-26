Teknoloji Fen Okulları Şermin Yaşar'ı ağırladı

-ŞERMİN YAŞAR'IN KONUŞMASINDAN DETAY

-OKUL MÜDÜRÜNÜN KONUŞMASINDAN DETAY



( BURSA -HD) BURSA



- Her ay farklı konularda kendi alanında uzman kişileri ağırlayan Özel Teknoloji Fen Okulları Mart ayından oyuncu anne olarak bilinen Şermin Yaşar'ı ağırladı. Dedemin Bakkalı, Sihirli Değnek, Başlarım Şimdi Anneliğe, Cingo kitaplarının yazarı ve sosyal medyadan tavsiyeleriyle annelere yol gösteren oyuncu anne Şermin Yaşar, Özel Teknoloji Fen Okullarında öğrenciler ve ebeveynlerle bir araya geldi. Seminer öncesi Tekfenli öğrencilerle mini bir söyleşi gerçekleştiren Yaşar, öğrencilerin yazarlığı ve kitapları ile ilgili birbirinden farklı sorularına cevap verdi. Yaşar, “Okumak ve okuduğunun sende bırakmış olduğu hissi kaleme dökmek seni çok daha başarılı yapar. Çok okuyun ama bir taraftan da yazmayı deneyin, o zaman sizde yazar olabilirsiniz” diye çocuklara tavsiyelerde bulundu. 'size neden oyuncu anne diyorlar?' sorusu ile birçok yerde karşılaştığını ifade eden Yaşar, "Çocukların oyun oynaması gerekiyor. Gerçek çocukluk deneyimlerini yaşaması gerekiyor. Kendi çocuklarımla çocuklukları boyunca çok fazla oyun oynadık. Bu oyun fikirlerini de başka anne ve ebeveynlerle de paylaştığım için bana oyuncu anne deniyor" dedi.

Çocukların ardından konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşide annelikle ilgili kendi deneyimlerini hem güldürerek hem de düşündürerek aktaran Yaşar'a veliler büyük ilgi gösterdi. Mutlu oyunların mutlu çocuklar yetişmesine vesile olduğunu söyleyen Şermin Yaşar, “Bir insanın zihinsel gelişiminin yüzde 90’ı 0-6 yaşta, yüzde 90’ının yüzde 75’i 0-3 yaşta tamamlanır. Yapılan araştırmalara göre bir insanın kişilik oturma yaşı da 42’dir. Bu anlamda 0-6 yaş çok iyi değerlendirilmelidir. Çocuklara bir şey öğretmek bir çizgi film karakterinin görevi değildir. Çocukla birlikte limonata yapmak bile geçirilen nitelikli zamandır. Onların ince motor gelişimini sağlar” diye konuştu.

Çocukların oyuncağa değil, anne-babalarına ihtiyacı olduğunu, çocukların evini benimsemesi gerektiğini söyleyen Şermin Yaşar, “Çocukları odalarına göndermeye çok meraklıyız. ‘Sen git odanda oyna, dağıtma, kirletme, arkadaşın gelmesin’ diyerek onları öteliyoruz. Çocuklar kendi evlerini benimsemeli. Onun evi olduğunun farkına varmalı. Kitaplar hep ellerinin altında olsun. Yukarı raflarda daha şık duruyor diye yukarı koymayın. Ben evdeki halıların altını ozalit kapladım. Çocuklarım istedikleri gibi istedikleri zaman resim yapsınlar diye. Evdeki her şeyle oyuncak yapılabilir. Çocukların oyuncağa değil, oyun oynamaya ve size ihtiyaçları var” dedi.

Kendi çocuklarıyla oynadıkları oyunları, aktiviteleri de katılımcılarla paylaşan, ebeveynlere de ne tür oyunlar oynayabilecekleri konusunda tavsiyelerde bulanan Yaşar, söyleşi sonrası okuyucularına kitaplarını imzaladı. Amaçlarının hem velilerde hem de öğretmenler de farkındalık oluşturmak olduğunu ileten Okul Müdürü Müge Düşmez, Özel Teknoloji Fen Okulları olarak kendilerini farklı kılan özelliklerinden birinin de bu paylaşım seminerlerinin olacağını ifade etti.



