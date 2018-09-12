TEKNOFEST tanıtım toplantısı - Vali Şahin - İSTANBUL
- TEKNOFEST tanıtım toplantısı - İstanbul Valisi Vasip Şahin'i konuşmasıTEKNOFEST tanıtım toplantısı - İstanbul Valisi Vasip Şahin: - "Bugün artık meydan savaşlarının ya da cephede çatışanların üstün geldiği bir dünya ve gün değil. Günümüz artık bilginin, teknolojinin ve ilmin çatıştığı, çarpıştığı, rekabet ettiği bir gün" - "Bu gerçeği ve olguyu eğer ıskalarsak daha önce sanayi devriminde olduğu gibi bilgi devrimini yaşadığımız bugünlerde de yine toplum, millet ve ülke olarak gerilerde kalacağız. Bunun farkında olarak hem devletimiz hem sivil toplum kuruluşlarımız ve bilim dünyamız bu konuda gerçekten ciddi bir gayret içerisinde girdiler son zamanlarda"İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, bugünün artık meydan savaşlarının ya da cephede çatışanların üstün geldiği bir dünya ve gün olmadığını belirterek, "Günümüz artık bilginin, teknolojinin ve ilmin çatıştığı, çarpıştığı, rekabet ettiği bir gün." dedi. Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı ve sponsoru olduğu, 20 - 23 Eylül'de 3. Havaalanı'nda gerçekleştirilecek " İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali"nin (TEKNOFEST) tanıtımı dolayısıyla Florya'daki Havacılık Müzesi'nde basın toplantısı düzenlendi. Vali Şahin, toplantıda, Türkiye'nin teknoloji anlamında milli hamlesi sayılabilecek ve bu amaca hizmet edecek bir etkinliğin tanıtım toplantısında bulunduklarını söyledi.
Bugünün artık meydan savaşlarının ya da cephede çatışanların üstün geldiği bir dünya ve gün olmadığını kaydeden Şahin, "Günümüz artık bilginin, teknolojinin ve ilmin çatıştığı, çarpıştığı, rekabet ettiği bir gün. Dolayısıyla bu gerçeği ve olguyu eğer ıskalarsak daha önce sanayi devriminde olduğu gibi bilgi devrimini yaşadığımız bugünlerde de yine toplum, millet ve ülke olarak gerilerde kalacağız. Bunun farkında olarak hem devletimiz hem sivil toplum kuruluşlarımız ve bilim dünyamız bu konuda gerçekten ciddi bir gayret içerisinde girdiler son zamanlarda." diye konuştu. - "Uzayda da rekabet başladı"Şahin, konuya ilişkin ciddi gayret içine giren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, şöyle devam etti:"Bugün dünyanın sadece kendi içinde, karada, denizde ya da havada değil aynı zamanda uzayda rekabet başladı. Uzay parsellenmeye başlandı. Büyük devletler, çeşitli gezegenlere araçlar veya insanlar göndererek orada şimdiden kendilerine bir hükümdarlık alanı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu yarışma ve çabalar, sadece bir bilimsel zevki tatmin etmek amacıyla yapılmıyor. Tamamen ticari, tamamen egemenliğe ve tamamen hakim olmaya yönelik çabalardır. Dolayısıyla bunun farkında olarak, gençlerimizi yetiştirmek zorundayız. Yapılacak festival aslında gençlerimizin bu vakanın farkında olmaları ve bu noktada yönlendirilmeleri açısından çök önemli ve hayatidir."Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir." sözünü hatırlatan Şahin, "Aslında bu festival, bu etkinlik ve bu etkinliğin altında yatan felsefe tam da bu hedefin içini dolduran bir anlayıştır. Burada güzel bir şey daha var. Bu gençler aynı zamanda 'İstiklal köklerdedir' de diyor. Ayaklarını bu toprağa ve bu vatana basıyor. Bu milletin ve bu vatanın değerlerine sıkı sıkıya bağlı olarak, bu değerlerin yücelmesi ve bu değerlerin kendileri açısında motivasyon kaynağı olması noktasında hiç taviz vermeksizin ama geleceğini teknolojilerini de bu amaçla, bu niyet ve bu şuurla elde etmeye çalışıyorlar. " ifadelerini kullandı.Bütün paydaşlar gibi İstanbul Valiliği'nin de TEKNOFEST'i çok önemsediğini ve destek verdiğini vurgulayan İstanbul Valisi Vasip Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:"Milli Eğitim Müdürlüğümüz olarak bütün okullarımızı yarışabilecek ya da yeteneği olan gençlerimizi bulmak amacıyla taradık. Burada birçok gencimiz daha hayatlarının başındayken kendilerine hedef olarak büyük noktaları ve ufukları belirlediler. TEKNOFEST'in gençlerimiz için çok büyük bir motivasyon kaynağı olacağına inanıyorum. 10 sene sonra ticarileştirdikleri projeleriyle aynı zamanda zenginleştiklerine de hep birlikte tanıklık edeceğiz. Bundan da çok mutlu olacağız. Bunun İstanbul 'da yapılıyor olması da kendimiz için çok önemli. Burada, festivale katılım noktasında Anadolu'nun 12 ilinden gelen 528 öğrenciyi Valilik olarak ağırlayacağız. Yine şehit ve gazi çocuklarından 235 öğrenciyi de İstanbul 'dan buraya dahil ederek 763 öğrencinin katılım ve yarışmasını sağlayacağız. Festival süresi çok renkli ve zevkli olacaktır. Emeği geçenlere tüm taraflara teşekkür ederken, festivalin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."