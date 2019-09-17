Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
TEKNOFEST nedeniyle Atatürk Havalimanı çevresinde yoğun trafik oluştu

TEKNOFEST nedeniyle Atatürk Havalimanı çevresinde yoğun trafik oluştu

Trafik

Televizyon Polis Güvenlik Önlemi 

- Röportaj
-Genel detay

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Bugün kapılarını açan İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) nedeniyle Atatürk Havalimanı çevresinde yoğun trafik oluştu. Bugün kapılarını açacak ve beş gün boyunca meraklılarıyla buluşacak olan İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) nedeniyle Atatürk Havalimanı çevresinde sabah saatlerinden itibaren yoğun trafik oluşmaya başladı.
İstanbul’un hemen bütün ilçelerinden servislerle ve özel araçlarıyla gelen vatandaşlar, Atatürk Havalimanı çevresinde yoğun trafikle karşılaştı. Polis ekiplerinin de yoğun güvenlik önlemi aldığı yolda, trafik polisleri yolu açabilmek için yoğun çaba sarf ediyor. "Bu sene gelme şansım oldu" Geçtiğimiz sene düzenlenen TEKNOFEST'e gelemeyen Tarık Yıldız isimli öğrenci “İlk defa geliyorum. Geçen sene televizyondan görmüştüm. Çok güzel şeyler vardı. Bu sene gelme şansım oldu” dedi.
(VK-ZA-
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı