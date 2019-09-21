TEKNOFEST İstanbul - Rus Şövalyeleri Akrobasi Takımı gösterisi - İSTANBUL
- Rus Şövalyeleri Akrobasi Takımı gösterisiİSTANBUL (AA) - Rus yapımı "Su - 30" uçaklarından oluşan Rus Şövalyeleri Akrobasi Takımı'nın, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul ) gerçekleştirdiği gösteri uçuşu, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.
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