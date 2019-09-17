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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
TEKNOFEST, ilk gününde yoğun ilgi gördü

TEKNOFEST, ilk gününde yoğun ilgi gördü

alandan ve stantlardan görüntü

Teknoloji Festival 

-Festivalden detay
-röportajlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Atatürk Havalimanında bugün kapılarını açan TEKNOFEST, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. 6 gün sürecek olan İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı. 7’den 70’e herkesin ilgi ile takip ettiği festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Birçok standın ve etkinlik alanlarının kurulduğu festivalde çocuklar için de oyun alanları kuruldu. Öte yandan, vatandaşlar gösteri uçaklarına hayranlıkla bakarken o anları cep telefonları ile kaydetti.
Öte yandan alanda açılan Ülker standı da yoğun ilgi gördü. “Festival çok güzel geçiyor” Etkinliklere katılıp güzel vakit geçirdiğini söyleyen Melisa Gözkar, “Festival çok güzel geçiyor. Burası çok eğlenceli ve çok büyük bir yer” dedi.
Festivale yoğun talep olduğunu ifade eden Doğan Karakurt ise, “Teknoloji çok güzel. Gençler için umut verici onlardan daha çok gelecek bekliyoruz. Daha da yoğun olacağını tahmin ediyorum” diye konuştu.
“Oldukça güzel gelişmeler var” Türkiye’deki teknolojik gelişmelerdeki ilerleme ile mutlu olduğunu söyleyen Teoman Ökmen, “Bu festivali gezdikten sonra Türkiye’de teknolojik olarak büyük bir ilerleme olduğunun farkına vardık. Oldukça güzel gelişmeler var. Savunma Sanayi’nin özellikle çok iyi durumda olduğunu gördük. Daha da iyi olacağını ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.
“Çok mutluyuz çok heyecanlıyız” Etkinliklerin çoğuna katılarak keyifli vakit geçirdiğini belirten İrem Perk, “Çok heyecanlıyım. Festival çok zevkli bir sürü etkinlik oldu. En sonunda bu etkinliğe katıldık. Çok mutluyuz çok heyecanlıyız. Biraz daha zevkine varıyorum işin korkmuyorum” ifadelerini kullandı.
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