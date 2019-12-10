Teknik direktör oyuncularına 40'ar lira prim dağıttı İzle



- Bayburt'ta çocuklarla gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak için kurulan Soğukgözespor'da teknik direktör Rahman Köse, maç öncesi verdiği galibiyet primi sözünü tuttu. Sahadan galip ayrılan oyuncularını tebrik eden Köse, 40'ar lira dağıttı.

Bayburt'ta, Soğukgözespor ile Demirözü arasında oynanan U14 Ligi karşılaşması öncesinde Rahman Köse, futbolcularına maçı kazanmaları durumunda prim vereceğini açıkladı.

Kişi başı 40 lira prim sözü veren Köse'nin öğrencileri, bu motivasyon ile çıktıkları maçtan 1-0 galip ayrıldı. Teknik direktör Rahman Köse de verdiği sözü tutarak oyuncularını hem galibiyetten dolayı kutladı hem de primi soyunma odasında dağıttı (BK-AA)



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