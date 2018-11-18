Teknik direktör Aykut Kocaman'a coşkulu karşılama - ANTALYA
- Taraftarların havaalaanında bekleyişi - Taraftarların beklediği yeri değiştirirken koşturması - Aykut Kocaman'ın gelişi ve çiçekle karşılanması - Aykut Kocaman'ın açıklamaları - Taraftarlarla Aykut Kocaman'ın buluşmasıKONYA (AA) - Atiker Konya spor'un prensipte anlaşmaya vardığı teknik direktör Aykut Kocaman, yarın imzalayacağı resmi sözleşme için Konya 'ya geldi. Teknik direktör Kocaman, geldiği Konya Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, yeniden Atiker Konya spor'da olmanın heyecanı içerisinde olduğunu söyledi.