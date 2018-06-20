Tekneyle açıldığı baraj gölünde boğuldu

-Barajdan genel görüntü

-Göl kenarında jandarma aracı ambulans ve Afad araçları ile meraklı kalabalık

-Hayatını kaybeden gencin yakınları

-Hayatını kaybeden gencin yakınları ambulansın yanında ağlayıp feryat etmesi

-Arif Toslak’ın beraber pikniğe gittiği arkadaşı dalgıçlara olayı anlatıyor

-Dalgıçların suya girişi

-ölen şahsın fotoğrafı



( OSMANİYE )- Osmaniye'de henüz 2 aylık çocuk babası olan 22 yaşındaki Arif Toslak'ın cesedi bulundu- Hayatını kaybeden gencin yakınları feryat etti OSMANİYE



- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde arkadaşları ile gittiği piknikte serinlemek için Aslantaş Baraj Gölü'ne giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Arif Toslak, bir grup arkadaşı ile birlikte ilçeye bağlı Kızyusuflu Köyü'nde bulunan Aslantaş Baraj Gölünün kenarına pikniğe gitti. Bir ara gruptan ayrılan Toslak baraj gölünün kenarında bulunan tekneyle suya açıldı. İddiaya göre Arif Toslak tekne ile baraj gölünün ortasına gelince tekneden inerek suya girdi. Bir süre sonra kıyıda bulunan arkadaşları Arif Toslak’ın yardım çığlıklarını duydu. Baraj gölünün ortasında kaybolan Arif Toslak için arkadaşları durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri Arif Toslak’a ulaşmak için Hatay AFAD’a bağlı dalgıçlardan yardım istedi. Hatay’dan gelen dalgıçlar gece saatlerine kadar yaptıkları arama kurtarma çalışması sonucu Arif Toslak’a ulaşamadı. Sabah gün ağarınca tekrar başlayan arama çalışmaları sonucu Arif Toslak’ın cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde bulunan Arif Toslak’ın yakınları cesedin sudan çıkarılışı esnasında sinir krizleri geçirdi. Arif Toslak’ın cesedi Adana Adli Tıp kurumuna gönderilmek üzere Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Arif Toslak’ın geçen yıl evlendiği ve henüz aylık bir çocuğu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

