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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Tekneyi bağlarken fenalaşan vatandaş denize düştü Haberi

Tekneyi bağlarken fenalaşan vatandaş denize düştü Haberi

YARALININ 112 SAGLIK EKIPLERI TARAFINDAN SEDYEYE KOYULMASI

Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-YARALININ AMBULANSA BINDIRILMESI VE HASTANEYE GETIRILMESI

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop'ta denizden dönüşte tekneyi bağlarken fenalaşan bir vatandaş denize düştü. Edinilen bilgiye göre, eşiyle tekne ile denize açılan Ahmet Bayram Dingiz(59) kıyıya geldiğinde teknesini bağlarken fenalaşarak denize düştü. Düşen adamın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri, polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından ambulansa taşınan Dingiz, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dingiz’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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