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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Teknesi su aldığı için denize atlayan ve kaybolan Serkan Kuloğlu’nu arama çalışmaları sürüyor

Teknesi su aldığı için denize atlayan ve kaybolan Serkan Kuloğlu’nu arama çalışmaları sürüyor

Dalgıçların denizdeki çalışması

Polis Deniz Polisi Adala Helikopter 

-Havadaki helikopterin arama çalışması
-Sahil kenarında bekleyen vatandaşlar
-Vatandaş ile röp.
-Serkan Kuloğlu'nun fotoğrafları
-Arşiv

( İSTANBUL -TOPLU) İSTANBUL

- Kartal sahilde eşiyle birlikte kendine ait tekneyle denize açıldıktan sonra teknenin su alması üzerine denize atlayan ve bir süre sonra da kaybolan Serkan Kuloğlu’nu arama çalışmaları sürüyor. Sabahın erken saatlerinde yapılmaya başlanan aramalarda dalgıçlar deniz dibinde çalışmalarını sürdürürken, havadan da Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir helikopter tarama yapıyor. Dün Kartal sahilinden adalara gitmek için eşi ve çocuğunun da bulunduğu özel teknesi ile denize açılan Serkan Kuloğlu, teknenin su alması üzerine müdahale etmek için denize atlamış ve kısa süre içerisinde denizde kaybolmuştu. Eşi ve çocuğu deniz polisi tarafından tekneden alınarak kurtarılan Serkan Kuloğlu, dün yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamıştı. Kuloğlu’nu aramak için ekipler bugün erken saatlerde çalışmalarına başladı.
Sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı çalışmalar sırasında dalgıçlar, Kuloğlu'nun kaybolduğu bölgede çok sayıda dalış gerçekleştirdi. Dalgıçlar bu çalışmayı sürdürürken, havadan da yine Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait bir helikopter, adalar ile Kartal sahil arasında defalarca kere tarama yaptı. Ekiplerin bölgede arama kurtarma çalışması sürüyor.
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