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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Teknelerin kıyasıya yarışı heyecanlı anlara sahne oldu Haberi

Teknelerin kıyasıya yarışı heyecanlı anlara sahne oldu Haberi

yarışlardan görüntü

Yarış Lyon Seydim Forma Irak 

-Recep Kalyoncu ile rop
-Mehmet Ali Karabacak ile rop
-detaylar

( TRABZON )- Yarışlarda, geçen sene ilk iki sırayı alanlar bu yılda aynı sırayı paylaştı TRABZON

- Trabzon’un Sürmene ilçesinde “Hayden Sürmene’ye” etkinliği kapsamında düzenlenen tekne yarışmaları renkli görüntülere sahne oldu. Trabzon'un Sürmene ilçesinde bu yıl 3. kez düzenlenen "Hayden Sürmene'ye" etkinliği kapsamında 10 tekne birbirlerine üstünlük sağlamak için kıyasıya mücadele etti. Renkli görüntülere sahne olan o anlarda yarışmada geçen yıl birinciliği alan Recep Kalyoncu bu yılda rakiplerini geride bırakarak ilk sırayı aldı. Geçen sene ikinci sırayı alan 86 yaşındaki Mehmet Ali Karabacak da aynı dereceyi alarak performansıyla izleyenlerden büyük takdir gördü. Yarışmada birinci olan Recep Kalyoncu çok güzel bir yarışma olduğunu belirterek, “Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Geçen sene de yine birinci olmuştum. Çok güzel bir yarış oldu” dedi İkinciliği kazanan Mehmet Ali Karabacak’da startı geç duyduğunu dile getirerek, “Startı geç duyduğum için ikinci geldim, eğer duyabilseydim birinci gelebilirdim. Hedefim 90 yaşına kadar bu yarışlara katılmak” diye konuştu.

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