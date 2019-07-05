Teknelere eşlik eden yunuslar renkli görüntüler oluşturdu - TEKİRDAĞ
- Yunusların denizde ilerlemesi suya girip çıkmasıTeknelere eşlik eden yunuslar renkli görüntüler oluşturduTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da liman açıklarında su yüzüne çıkan yunus sürüleri cep telefonlarıyla görüntülendi.Yelken Kulübü mevkisi açıklarında yunus balığı sürüleri su yüzüne çıktı.Bazı vatandaşların cep telefonu kameralarıyla görüntülediği yunuslar Marmara Denizi'nde teknelere eşlik etti.Yaklaşık yarım saat su yüzeyinde izlenen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.
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