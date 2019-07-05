Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Teknelere eşlik eden yunuslar renkli görüntüler oluşturdu - TEKİRDAĞ

Teknelere eşlik eden yunuslar renkli görüntüler oluşturdu - TEKİRDAĞ

- Yunusların denizde ilerlemesi suya girip çıkmasıTeknelere eşlik eden yunuslar renkli görüntüler oluşturduTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da liman açıklarında su yüzüne çıkan yunus sürüleri cep telefonlarıyla görüntülendi.Yelken Kulübü mevkisi açıklarında yunus balığı sürüleri su yüzüne çıktı.Bazı vatandaşların cep telefonu kameralarıyla görüntülediği yunuslar Marmara Denizi'nde teknelere eşlik etti.Yaklaşık yarım saat su yüzeyinde izlenen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.

Kamera Yunuslar Yunus Balığı Cep Telefonu 

İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Süleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda BulunduSüleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda Bulundu
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı