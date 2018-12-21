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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Tekneden düşüp boğuldu - İSTANBUL

Tekneden düşüp boğuldu - İSTANBUL

- Tekneden detaylar - Sağlık ekiplerinden detaylar - Sahil güvenlik'ten detaylar - Genel detaylarTekneden düşüp boğulduİSTANBUL (AA) - Silivri'de balık tutmak için attığı ağlara takılarak denize düşen kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, limandan balık tutmak için tekneyle arkadaşlarıyla denize açılan İsmet T., ağ attığı sırada dengesini kaybederek denize düştü.Balıkçıların bulunduğu tekne arızalanınca limandan yardım istendi. Bir başka balıkçı teknesiyle denizden çıkarılıp limana getirilen İsmet T.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.İsmet T.'nin cesedi Silivri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşma başlatıldı.

Balıkçı Teknesi Gesi Balık Tutma Balık Tutmak 

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