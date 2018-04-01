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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Tekneden denize düşen genç bulunamadı

Tekneden denize düşen genç bulunamadı

-Denizde aramaya katılan balıkçı teknelerinin limana dönüşü

Balıkçı Teknesi Gesi Helikopter Irak Trol 

--Yakınlarının limanda bekleyişi

( SAMSUN ) - SAMSUN

- Samsun'un Alaçam ilçesi açıklarında denize trol ağı bırakırken dengesini kaybederek tekneden düşen genci arama çalışmalarından bir netice alınamadı. Bugün saat 11.00 sıralarında Alaçam Yoklu açıklarında "Baba Muhsin" isimli balıkçı teknesi ile denize açılan Emrah Danacı (23), trol ağı bırakıldığı esnada dengesini kaybederek denize düşerek gözden kaybolmuştu. Kaybolan genci bulmak için gün boyu Sahil Güvenlik helikopteri havadan arama çalışmalarına destek verirken, bölgedeki balıkçı tekneleri de arama kurtarma çalışmalarına katıldı.
Akşama kadar yapılan aramalardan bir netice alınamayınca aramaya katılan balıkçı tekneleri de havanın kararmasıyla birlikte limana geri döndü. Yakakent limanında Emrah Danacı’nın yakınları ise meraklı gözlerle limanda beklemeye devam etti. Arama çalışmasının yarın devam edeceği bildirildi.
(ŞU-SLH
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