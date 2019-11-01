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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Teknede uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı geldi, emniyet harekete geçti İzle

Teknede uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı geldi, emniyet harekete geçti İzle

drone görüntüsü

Uyuşturucu Madde Metamfetamin Uyuşturucu Tacirleri Harekete Geç Cep Telefonu 

-Operasyon görüntüleri
-Sergiden görüntüler

( İSTANBUL -DRONE)- İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden uyuşturucu tacirlerine darbe İSTANBUL

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında bin 12 adet skunk, 898 adet extacy hap, 427 gram toz esrar ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında, Fatih ilçesi Yenikapı Limanı'nda bulunan bir teknede uyuşturucu madde satışı yapıldığı öğrenildi. Yapılan 2 ay süreli fiziki ve teknik takip sonucu Emrah K. isimli şahsın ruhsat sahibi olduğu tekneyi, Mehmet Emin K. isimli şahsın zula olarak kullanıp oğulları olan Serkan K. ve Selçuk K. isimli şahıslarla uyuşturucu maddenin piyasaya dağıtımını yaptığı tespit edildi. 10 Ekim 2019 günü Serkan K. isimli şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, bin 12 skunk, 207,8 gram toz esrar, 357 adet extacy hap, 48,9 gram metamfetamin, 6,7 gram bonzai, 8 gram kubar esrar, 0,25 gram taş kokain, 58 gram muhtemel uyuşturucu madde ele geçirildi. Serkan K. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Yapılan çalışmaların devamında 31 Ekim 2019 günü yapılan operasyonda, Mehmet Emin K., Selçuk K. ve Emrah K. isimli şahıslar yakalandı, şüpheli şahısların ikametleri ve teknelerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 542 adet extacy uyuşturucu hap, bin 154 gram kubar esrar, 156.80 gram muhtemel uyuşturucu madde, 220 gram toz esrar, 50 adet fişek, 1 adet muşta, 1 adet çalışır vaziyette kelepçe, 2 adet hassas tartı, bin 440 Türk Lirası ve 5 Amerikan Doları, 2 adet cep telefonu, 9.12 gram taş kokain ele geçirildi. Öte yandan, 10 Ekim tarihinde yapılan ilk operasyonda yakalanan Serkan K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 31 Ekim tarihinde yapılan operasyonda yakalanan Mehmet Emin K., Selçuk K. ve Emrah K. isimli şahısların ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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