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02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Teknede mahsur kalanların imdadına Sahil Güvenlik yetişti - MUĞLA

Teknede mahsur kalanların imdadına Sahil Güvenlik yetişti - MUĞLA

- Teknede mahsur kalanların imdadına Sahil Güvenlik yetişti - Sahil Güvenlik ekiplerinin tekneyi çekmesiTeknede mahsur kalanların imdadına Sahil Güvenlik yetişti - Dalaman açıklarında motoru bozulan teknede mahsur kalan 12 kişiyi, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardıMUĞLA (AA) - Dalaman açıklarında, teknelerinin motorunun bozulması nedeniyle denizde mahsur kalan 12 kişinin imdadına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.ABD bayraklı "Charlie" isimli teknenin, Dalaman'dan yaklaşık 10 deniz mili açıkta makine arızası nedeniyle sürüklenmesi üzerine, mürettebatı, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım talebinde bulundu.Sahil Güvenlik ekipleri, tekneyle irtibat kurarak, bulundukları noktaya ulaştı.Ekipler, 12 kişiyi Sahil Güvenlik botuna alırken, arıza yapan tekneyi de yedekleyerek, Fethiye Limanı'na götürdü.

Yardım Talebi 

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