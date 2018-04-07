Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Tekne taşıyan çekici üst geçide takıldı - TEKİRDAĞ

Tekne taşıyan çekici üst geçide takıldı - TEKİRDAĞ

- Tekne taşıyan çekici üst geçide takıldı - Üst geçide takılan çekiciden detay görüntülerTekne taşıyan çekici üst geçide takıldıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Süleymanpaşa ilçesinde tekne taşıyan çekici üst geçide sıkıştı.Alınan bilgiye göre, şoförünün ismi henüz öğrenilemeyen 59 EC 540 plakalı tekne yüklü çekici, çevreyolu Sevgi Evleri mevkisinde bulunan üst geçidin altından geçmek istedi.Tekne yüklü çekici, yüksekliği 4,50 metre olan üst geçitten geçmeye çalışırken sıkıştı.Şoför, tekneye zarar vermemek için aracı durdurdu. Tekerlekleri indirilen çekici, başka bir çekici tarafından üst geçidin altından çekildi.Tekerlekleri yeniden normal seviyeye getirilen çekici, daha sonra yüklü bulunan tekneyle yoluna devam etti.

Üst Geçit 

İlgili Foto Galeriler
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı