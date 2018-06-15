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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Tekne alev alev böyle yandı...12 metrelik tekne küle döndü

Tekne alev alev böyle yandı...12 metrelik tekne küle döndü

Teknenin yanma anları

( MUĞLA -EK) MUĞLA

Lüks Tekne 


- Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz açığında bulunan 12 metrelik lüks tekne yanarak kül oldu. Gündoğan açıklarında ilerleyen 12 metrelik lüks tekne alev alev yandı. Yangının makine dairesinde çıktığı ve kısa sürede büyüdüğü öğrenildi. Tekne kaptanı tarafından Sahil Güvenlik ve Deniz kurtarma ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen ekiplerin tüm müdahalesine rağmen küle dönen tekne kısa sürede battı. Yatın kaptanının tekneden atlayarak başka bir tekneye çıktığı ve yangından yara almadan kurtulduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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