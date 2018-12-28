Tekkeköy tarihi kitaplaştırıldı

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( SAMSUN ) SAMSUN



- Tekkeköy Belediyesi Kültür Müdürü Şeref Aydın, tarihi M.Ö. 60 bin yıllarına dayanan Tekkeköy’ün akademik ve bilimsel karşılığı olan ilk kitabını çıkarttıklarını söyledi.



Samsun‘un Tekkeköy ilçesinde yer alan Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi, Karadeniz Bölgesi’nin en eski yerleşim yeri olarak biliniyor. Samsun’un 14 kilometre doğusunda yer alan ilçedeki Fındıcak ve Çınarlı Derelerinin suladığı vadi boyunca yükselen kaya kitlelerinde Tekkeköy Mağaraları adı verilen büyüklü küçüklü oyuk ve mağaralar MÖ. 15 bin ile MÖ. 60 bin yıllarına ait olduğu tahmin ediliyor. Tekkeköy Belediyesi Kültür Müdürü Şeref Aydın, Tekkeköy’ün antik döneminin yanı sıra Türk-İslam, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerini de kapsayan 4 ciltlik akademik ve bilimsel bir çıkarttıklarını ifade etti.

“Tekkeköy tarihi, bilimsel ve akademik olarak ele alındı” Tekkeköy’ün tarihini bilimsel ve akademik olarak ele aldıklarının altını çizen Şeref Aydın, “Tekkeköy, tarihi çok eskilere dayanan M.Ö. 60 bin yıldan günümüze kadar yaşamın olduğu bir yerdir. Biz bu tarihi gün yüzüne çıkartmak için çeşitli üniversitedeki arkeoloji, sanat tarihi ve coğrafya bölümünden akademisyenlerle bir araya gelerek 2 yıllık süreç sonun 4 ciltlik ‘Tekkeköy Tarihi’ adı altında bir kitap serisine sahip olduk. Dünden Bugüne Antik Dönem, Türk-İslam Dönemi, Osmanlı Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi şeklinde 4 ayrı dönemi içerin kitaba sahip olmuş olduk. Bu 4 cildin Tekkeköy tarihinin tamamını içerdiğini söylemek mümkün değil. Bu kitap serisi bunun ilk aşamasıdır. Bununla bir aşama kaydettik. Çok ciddi bilgilerle donattık. Tekkeköy ölçeğinde ilk kez böyle bir çalışma yapıldı. Samsun’da da Uluslararası Yayın Birliği ölçeğinde akademik karşılığı olan tek kitap da diyebiliriz. Bu kitap için toplam 13 akademisyen bir araya geldi. Arkeolojik alanda 3 hoca, Türk-İslam döneminde 2 hoca, Osmanlı döneminde 4 hoca ve Cumhuriyet döneminde de 4 hoca olmak üzere toplam 13 hoca bu kitap için çaba sarf ettiler” dedi.

“Tekkeköy tarihinin ilk bilimsel yayını” Çıkartılan kitabın Tekkeköy tarihinin ilk bilimsel yayını olduğunun altını çizen Aydın, şunları söyledi: “Bugüne kadar Tekkeköy’de birçok uygarlık gelip geçmiş. Bunların birçoğu yok olmuş. Bunları hem arkeolojik alandaki bulgularla daha sonraki dönemdeki hatıratlarla ile birlikte ortaya çıkan yazı ve belgeler akademik araştırmalarla gün yüzüne çıkarttık. Kitap, Tekkeköy tarihinin ilk bilimsel yayınıdır. Daha önce 4 ayrı yayın yapmıştık ama önceki 3 kitap turizmle ilgili tanıtım kitaplarıydı. Bu kitap akademik ve bilimsel karşılığı olan Tekkeköy’ün tarihindeki ilk kitaptır. Kitap, Uluslararası Yayın Birliği üyesi olan bir yayın evinden bu kitaplar çıktığı için ülkemizde ve uluslararası alanda önemli bir yere sahip olacak. Bu kitaplar hem yurt dışındaki önemli enstitülere hem de Türk Tarih Kurumu ve devlet kütüphaneleri dahil olmak üzere gerekli yerlere dağılacak.” Şeref Aydın, Tekkeköy’ün tarihi ve kültürel yönlerinin farklı çalışmalarda tekrar ele alınacağını ifade etti.

(ED-SLH-

