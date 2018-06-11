-Semazen gösterisi

-Vatandaşlara seccade dağıtılması

-Vaazı nasihat

-Başka togardan görüntü

-Ezan okunması

-Namaz kılınması

-Sakalı Şerif ziyareti



( SAMSUN ) Tekkeköy'de "Seccadeni Almaya Gel" programı düzenlendi SAMSUN



- Tekkeköy Belediyesi tarafından Kadir Gecesi'ne özel "Seccadeni Almaya Gel" isimli programı düzenlendi.

Programda Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Ramazan Sokağı'nda düzenlenen ve Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'ın da katıldığı etkinlik, semazen gösterisi ile başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak vazı nasihat yapıldı. Ardından teravih namazı kılınarak Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Sakal-ı Şerif önünde uzun kuyruklar oluştu. Teravih namazından önce vatandaşlara 5 bin adet seccade dağıtıldı. Namazdan sonra vatandaşlar seccadeleri evlerine götürdü. Ayrıca programda vatandaşlara 5 bin adet dondurma dağıtıldı.

