'Tekkeköy’de 50 yılda yapılanın 10 katını son 4,5 yılda yaptık' İzle

-Tol çalışmalarından detay

-Özkan Karakaya'nın konuşması



( SAMSUN ) "Tekkeköy’de 50 yılda yapılanın 10 katını son 4,5 yılda yaptık" SAMSUN



- Tekkeköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Özkan Karakaya, Tekkeköy’ün 50 yıllık tarihinde yapılan alt yapı hizmetlerinin 10 katının son 4,5 yılda yapıldığını söyledi.



Tekkeköy ilçesi son 4,5 yıldır AK Parti belediyeciliği ile yönetiliyor. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve ekip arkadaşları, ilçede yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını kolaylaştırmak için belediye imkanlarını seferber ediyorlar. Görevde oldukları 4,5 yılı değerlendiren Tekkeköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Özkan Karakaya, Tekkeköy’de 50 yılda yapılan hizmetten daha fazlasını son 4,5 yılda yaptıklarını ifade ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Belediyelerin en önemli birimlerinden bir tanesinin Fen İşleri Müdürlüğü olduğunun altını çizen Özkan Karakaya, “Göreve geldiğimiz günden itibaren halkımızın refahı ve daha iyi hizmet alması için çaba sarf ediyoruz. Bu süreçte toplam 106 km beton yol yaptık. 150 km sıcak asfalt yaptık. 168 km’lik mevcut asfaltımızın bakım ve onarımını yaptık. İlçe merkezimizdeki mahallelerine toplam 45 km kilitli parke taş yaptık. İmarı yapılmış, kamuya terk edilmiş yollarımızın açılmasını sağladık. Toplam 21 km’lik ilçe merkezimize imar yolu açtık. Yol genişletme-dolgu, elek altı malzeme serimi, istinat duvarı, altyapı, doğalgaz, elektrik aydınlatma ve kanal temizliği gibi yaklaşık 500 km’ye yakın yolun da işlemlerini tamamlamış durumdayız. Bununla beraber Fen İşleri Müdürlüğümüz diğer kurumlar ile koordineli bir şekilde çalışmasını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, YEDAŞ, SAMGAZ ve diğer kamu kurumları ile ilçemizdeki çalışmaları koordineli olarak sürdürüyoruz” dedi.

“Tekkeköy’de 50 yılda yapılanın 10 katını bu son 4,5 yılda yaptık” Son 4,5 yılda Tekkeköy’ün büyük bir hizmet aldığına dikkat çeken Özkan Karakaya, “İlçemizin toplam bin 800 km yol ağı var. Bunun 350 km’si büyükşehire ait, geri aklan kısmının tamamı Tekkeköy Belediyesine ait. Biz göreve geldiğimizde yaptığımız yol ve bakımların yüzde 10-15’i Tekkeköy ilçemizde olan yatırımlardı. Yani beton, asfalt, kilit parke taş ve alt yapı-üst yapı çalışmaları, bizim zamanımızda geçmiştekine oranla 15 kat üstünde yapılmıştır. Asfalt ve beton yolun büyük bölümü bizim zamanımızda yapıldı. Bunlarla beraber kaldırım çalışmaları yok denecek kadar azdı. Biz bunları kat kat fazlasıyla tamamlamış durumdayız. Yani Tekkeköy’de 50 yılda yapılanın 10 katını bu son 4,5 yılda yaptık” diye konuştu.

“Vatandaşlardan yoğun teşekkürler alıyoruz” Yapılan hizmetlerden vatandaşların da memnun kaldığını vurgulayan Karakaya, şunları söyledi: “Alt yapı çalışmalarında da Samsun Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa bir çalışma sürdürüyoruz. İlçe merkezi ve kırsalda olmak kaydıyla 110 km alt yapı çalışması yapıldı. Buralarda yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yapıldı. Bununla beraber 17 mahallemize doğalgaz getirtildi. 8 mahallemizde elektrik aydınlatma yaptık. 105 km de kanal temizliği yaptık. Yapılan hizmetlerle ilgili vatandaşlarımızdan çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızla daha şeffaf bir görüşme ortamı oluşturmak için belediyemizde Çözüm Merkezi kurduk. Çözüm Merkezinde haftanın ilk günü başkanımız, başkan yardımcıları ve ilgili tüm müdürler, Tekkeköy’deki vatandaşlarımızın taleplerini alıp, değerlendirip, hızlı bir şekilde çözüme ulaştırıyoruz. Bu da vatandaşlarımızı çok memnun ediyor. Bu konuda birçok teşekkür alıyoruz.” (ED-SLH

