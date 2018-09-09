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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Tekirdağlılar Burcu Güneş ile coştu İzle

Tekirdağlılar Burcu Güneş ile coştu İzle

Konserden detaylar

Organik Ürün Paşalı 

-Burcu Güneş'ten detaylar
-Genel görüntü ve detay

( TEKİRDAĞ )- Burcu Güneş: ‘Sanat camiasında organik ürünleri tüketenlerin başı olabilirim’ TEKİRDAĞ

- Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Trakya Bağbozumu ve Ekoloji Festivali’ne ikinci günü konserinde Burcu Güneş sahne alırken Güneş seslendirdiği eserler ile Tekirdağlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Güneş ayrıca hayranlarına organik ürünleri tavsiye etti. Tekirdağ Süleymanpaşa Sahil Mutlukent Çay Bahçesi yanında gerçekleştirilen konseri binlerce Süleymanpaşalı soluksuz izledi. Yaklaşık 2 saat süren konserde Güneş kendi eserlerinin yanı sıra türküler de söyleyerek geceye katılan herkesin konserden mutlu ayrılmasını sağladı.Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’ın eşi Belgin Eşkinat ile birlikte takip ettiği konser sonunda Başkan Eşkinat da sahneye çıkarak Burcu Güneş’e üzüm ikram etti. Tekirdağ’ın meşhur üzümünün tadına bakan Burcu Güneş; “Muhteşem, sonsuz güzel. Ben aşırı şekerli hiçbir meyveyi yiyemiyorum. Şekeri o kadar tadında ve kıvamında ki, olağanüstü” dedi.
“Ben sağlıklı beslenen biriyim” 4. Bağ Bozumu ve Ekoloji Festivali’nde olmanın önemine değinerek sözlerine devam eden Güneş, “Ben sağlıklı beslenen biriyim. Sanat camiasında organik ürünleri tüketenlerin başı olabilirim. 10 sene önce yaptığımız röportajlarda Ortaköy - Feriköy pazarlarında meyveleri inceliyordum. Hala da devam ediyorum. O yüzden Süleymanpaşa’ya büyük bir hevesle geldim. Bütün organik ürünlerden istiyorum” açıklamasında bulundu. Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’a Süleymanpaşa’ya davetinden dolayı ayrıca teşekkür etti. Burcu Güneş sahneyi ‘10. Yıl Marşı’ ile sonlandırdı.
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