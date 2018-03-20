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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Tekirdağlı kadınların sanat sevgisi

Tekirdağlı kadınların sanat sevgisi

Sanat atölyesinden detaylar

Atmosfer Amatör Öğrenciler Yelten Irak 

-Resimlerden detaylar
-Kadınların konuşması

( TEKİRDAĞ -ÖZEL)- Kadınlar resim kursuyla terapi yapıyor TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'da kurulan Sanat Atölyesinde Tekirdağlı kadınlar hem yeteneklerini tuvale aktarıyor hem de boş zamanlarını değerlendirerek sosyalleşiyor. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Sahil Dolgu Alanında bulunan Barış ve Özgürlük Parkında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Sanat Atölyesine Tekirdağlı kadınların yoğun ilgisi oldu. Birçok kadın Sanat Atölyesinde kurulan resim bölümüne gelerek meslek edinmenin yanında sanatla bir araya gerek vakitlerini geçiriyor. “Kızım ile beraber başladım” Atölyenin öğrencilerinden Emine Cengi Arslan, 1998 yılında kızı ile birlikte sanat çalışmalarına başladığını ifade ederek, “Sanat çalışmalarında 20 - 25 senelik emeğim var fakat kopamadım, kızım ile beraber başladım. Kızım Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okumuştu, ben de o gün bu gündür bu resimleri yapıyorum ve sergiler açıyorum, galerilere katılıyorum. Burada güzel bir ortamda güzel bir atmosferde çalışmalarıma devam ediyorum” dedi.
“Bana göre burası bir terapi” 17 yıl önce amatör olarak resim üzerine çalışma yapmaya yeltendiğini fakat bazı sebeplerle çalışmalarını bırakmak zorunda kaldığını daha sonra ise bir daha eline fırça almadığını ifade eden Çiğdem Eröz, “Şimdi yeni öğrenci olarak tekrar başladım. Öğretmenimizin sayesinde çizgilerden resim oluştuğunu gördüm. Daha önce böyle bir bilgim falan yoktu. Çocuklarımızı büyüttük, gönderdik şimdi artık kendimize vakit ayırmaya, kendimizi mutlu etmeye sıra geldi. Her gün geliyoruz, hocamızla beraber açıyoruz. Hocamız ile beraber kapatıyoruz. Gayet güzel ne kocamız geliyor aklımıza, ne çocuklarımız geliyor aklımıza. Bana göre burası bir terapi. Psikologlar aç kalır bu atölyeler çoğalırsa” ifadelerin kullandı. Kadınlar tarafından Sanat Atölyesinde yapılan resimler, Mayıs ayında sergilenerek Tekirdağlıların beğenisine sunulması bekleniliyor.
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