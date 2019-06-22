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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tekirdağlı kadınlar, ürünlerini sosyal medya ile Anadolu'ya taşıdı - TEKİRDAĞ

Tekirdağlı kadınlar, ürünlerini sosyal medya ile Anadolu'ya taşıdı - TEKİRDAĞ



: - Üretim yerinden detaylar - Yeşim Aydın ile röportaj - Yaylagöne Mahallesi muhtarı ve derneğin kurucu başkanı Akgül Öztürk ile röportaj Tekirdağ lı kadınlar, ürünlerini sosyal medya ile Anadolu'ya taşıdı - Tekirdağ lı kadınlar kurdukları dernek aracılığıyla sosyal medyadan pazarlama tekniğini de kullanarak Anadolu'nun dört bir yanına organik bulgur, kuskus, erişte, marmelat ve salça satıyorTEKİRDAĞ (AA) - ALPER ERAL - Tekirdağ lı kadınlar ürettikleri bulgur, kuskus, erişte, marmelat ve salçaları sosyal medya aracılığıyla Anadolu'nun dört bir yanına gönderiyor. Tekirdağ 'ın kırsal Yaylagöne Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, 2014 yılında kurulan Yaylagöne Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği çatısı altında bulgur, kuskus, erişte, marmelat ve salça üretimine yöneldi.Yaylagöneliler, önceleri sadece yol kenarına park ettikleri minibüs ile sattıkları ürünleri şimdilerde sosyal medya aracılığıyla Anadolu'nun dört bir yanına pazarlıyor.Tarım ve Orman Müdürlüğü, Trakya Kalkınma Ajansı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Malkara Belediyesinin de destek verdiği hamarat kadınlar, bulgur, kuskus, erişte, marmelat ve salça yapımında kullandıkları malzemeleri de kendileri üretiyor.Satıştan elde ettikleri gelirin yüzde 10'unu derneğe bağışlayan kadınlar, gelirlerinin geri kalanını ise aralarında bölüşerek aile ekonomilerine katkı sağlıyor.Yaylagöne Mahallesi muhtarı ve derneğin kurucu başkanı Akgül Öztürk, köylerini güzelleştirmek, birlikteliği artırmak amacıyla 5 yıl önce kurdukları derneğin, kadınların üretime geçmesinde önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.

Derneğin kadın kolları başkanı Yeşim Aydın da kuskus, makarna, tarhana, sirke, biber - domates salçası ile kızılcık ve kuşburnu marmelatı ürettiklerini belirterek, "Ürettiklerimiz dışında isteyen kişilere süt ve yumurta da gönderiyoruz. Ihlamur ve kekik paketleyip satıyoruz. Her ürünümüz doğal, alan bir daha istiyor. Eskiden Keşan - Çanakkale yolunda minibüsten satış yapardık şimdi internetten yapıyoruz. Satışlarımız arttı." dedi.

Sosyal Medya Yumurta Kuşburnu Amarat Akkale 

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