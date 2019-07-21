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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Tekirdağ plajlarında adım atılacak yer kalmadı

Tekirdağ plajlarında adım atılacak yer kalmadı

Denizden detaylar

Hafta Sonu Jandarma Irak 

-Vatandaşlardan detaylar
-Röportaj

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da havaların sıcak olması nedeniyle plajlarda yoğunluk yaşanıyor. Çevre illerden günü birlik tatilcilerinden gelmesiyle plajlarda adım atılacak yer kalmadı. Havaların sıcak olması nedeniyle Tekirdağ plajlarında yoğunlar yaşanıyor. İstanbul başta olmak üzere çevre illerden günü birlik gelen birçok tatilci vatandaşlar nedeniyle Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Kumbağ ve Altınova halk plajlarında adeta adım atılacak yer kalmadı. Plajda bulunan tatilci vatandaşlardan Berk Avar, hafta içi pek yoğun olmadığını ama hafta içi plajda adım atılacak yer kalmadığını ifade ederek, “İstanbul’dan geliyorum. 10-11 yıldır buraya geliyoruz. Genellikle hafta sonu İstanbul buraya yakın olduğu için insanlar buraya çok geliyor. O yüzden bizde denize giremeyip burada normalde top falan oynuyoruz. Biz saat 19.00-20.00 gibi daha ferah olduğu için denize giriyoruz” dedi.
Plajlara gidilen yollarda da zaman zaman araç yoğunlukları yaşanıyor. Emniyet ve jandarma ekipleri yollarda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tedbiri elden bırakmıyor.
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