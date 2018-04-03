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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Tekirdağ ‘Miras Atölyesi 1’ projesiyle yeniden kuruluyor

Tekirdağ ‘Miras Atölyesi 1’ projesiyle yeniden kuruluyor

salondan detaylar

Hayvancılık Hayvan 

-konuşmalardan detaylar
-sunumlardan detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, sivil mimarlık örneklerinden bir bölümünü ayağa kaldırarak kentin geçmişle bağının yeniden kurulması amacıyla ‘Miras Atölyesi 1’ projesini gerçekleştirdi. Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Namık Kemal İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen programa, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Dilşad Ergin, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz ve İlçesi Ertuğrul Mahallesi sakinleri katıldı.
“Elinizle kazsanız tarih çıkacak bir yer Tekirdağ” Programda konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ’ın tarih önemine değinerek, “Tekirdağ’ın beş vizyonu var. Tarım hayvancılık vizyonu, sanayi vizyonu, üniversite vizyonu, lojistik vizyonu var ama ben burada önemli asın olarak Tekirdağ’ın turizm vizyonundan bahsedeceğim. Tekirdağ iki denizle komşu, beş altı vilayetten bir tanesidir. Marmara denizine 135 kilometre, Karadeniz’e 2 buçuk kilometre sınırımız var. İstanbul’dan buraya doğru gelin, elinizle kazsanız tarih çıkacak bir yer Tekirdağ, Trakların merkezi. Tekirdağ’a Allah öyle nimetler vermiş ki turizme dair her şey var. Ben her zaman söylüyorum bu bölge Fransızların elinde olsaydı burasına asla bina yaptırmazlardı. Belki dünyanın en güzel üzümlerinin bulunduğu bölge burası. Tekirdağ’ımızda böyle bir potansiyel var” dedi.
Süleymanpaşa İlçesi Ertuğrul Mahallesi’ndeki Rakozi Müzesi’nin etrafındaki sivil mimarlık örneklerinden bir bölümünü ayağa kaldırarak kentin geçmişle bağını yeniden kurulması amacıyla yapılan projede, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Dilşad Ergin seminer verdikten sonra program son buldu.
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