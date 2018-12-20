Tekirdağ’ı buz tuttu

-Vatandaşlar yürümesi

-Vatandaşlardan röportajlar



( TEKİRDAĞ -ÖZEL)- Vatandaşlar zor anlar yaşadı- Sokaklar buz pistine döndü- Vatandaşlar: “Kütür kütür ses çıkıyor insanın hoşuna gidiyor” TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’da kar yağışı etkisini kaybettikten sonra cadde ve sokak araları adeta buz pistine döndü. Bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Buzlu alanda yürüyen vatandaşlar, “Kütür kütür ses çıkıyor insanın hoşuna gidiyor” dedi.

Tekirdağ’da kar yağışı etkisini kaybederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının etkili olduğu Trakya için don uyarısında bulunmuştu. Tekirdağlılar sabaha don ve buzlu bir havaya gözlerini açtı. Sabah saatlerinde dışarıya çıkan vatandaşlar yerde oluşan buzlu alanlarda yürürken zor anlar yaşadı. Dışarıda yürüyüş yapan vatandaşlardan Kurtuluş Danacılar, “Her gün hava değişiyor. Dünde güzeldi, bugünde güzel. Çıktık yürüyoruz. Kışın güzelliği de budur işte yaz farkı. Hava durumuna bakıyoruz birkaç gün sonra güneşi göreceğiz. Diğer günlere göre biraz farklı oluyor ama bunun tadı da başka bir ses çıkarıyor. Kütür kütür ses çıkarıyor insanın hoşuna gidiyor. Ağır ağır yürüyoruz daha zevkli oluyor. Yani koşamıyorsun istediğin gibi hareket edemiyorsun” dedi.

Dinçer Alataş isimli vatandaş ise, “Güzel ya seviyorum böyle havayı geziyorum. Kışı seviyorum. Tabi bazı yerlerde yürümekte zorluk çekiliyor ama arterler açık. Ben ellerimi cebimde geziyorum ama elleri ceplerinde gezmesinler. Elleri serbest gezsinler. Ayağı kayar sakatlık çıkar” diye konuştu.



