Tekirdağ güne karla uyandı

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( TEKİRDAĞ ) - TEKİRDAĞ



- Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından gece başlayan kar yağışı Tekirdağ’ı beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ’da kar etkisini göstermeye başladı.

Gece saatlerinden itibaren başlayan kar Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’yı beyaza bürüdü. Kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını ifade eden Ahmet Can isimli vatandaş, “Geçen sene yaşamadık ama bu sene iyi oldu. Birazda hazırlıksız yakalandık” dedi.

Kar yağışı nedeniyle yollarda zaman zaman maddi hasarlı kazalarda meydana gelirken, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yollarda ve uygulama noktalarında sürücüleri kar nedeniyle daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Kar yağışı etkisini sürdürüyor. (HLD-

