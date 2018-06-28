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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Tekirdağ'daki sel felaketi vatandaş kamerasında Video

Tekirdağ'daki sel felaketi vatandaş kamerasında Video

Sokak ve caddelerden sel görüntüleri

( TEKİRDAĞ -ÖZEL)- Caddeler dereye dönüştü TEKİRDAĞ

Canlı Yayın Mahsur Kaldı Sağanak Yağış Sel Felaketi Felaket 


- Tekirdağ’da etkili olan sağanak yağış ve fırtına birçok cadde ve sokakları göle çevirirken, onlarca aracın suda mahsur kaldığı görüntüler vatandaş kamerasına da yansıdı. Tekirdağ’da etkisini birden gösterip, kuvvetli bir şekilde yağan ve kısa bir sürede cadde ve sokakları adeta göle çeviren yağışlar, yolda seyir halinde olan araçlara zor anlar yaşattı. Caddeler dereye dönüştü Şiddetli fırtına ve yağmur, cadde ve sokak aralarını adeta dereye çevirirken, göle dönen yol ve caddelerde mahsur kalan araçlar, vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Tekirdağ'da cadde ve sokak aralarında meydana gelen sel anını kaydeden kimi vatandaşlar da, canlı yayın yapıp bulundukları yerin durumu hakkında bilgi vererek, diğer vatandaşların başka yolları kullanmaları konusunda uyardı.
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