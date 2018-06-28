Tekirdağ'daki sel felaketi vatandaş kamerasında



- Tekirdağ’da etkili olan sağanak yağış ve fırtına birçok cadde ve sokakları göle çevirirken, onlarca aracın suda mahsur kaldığı görüntüler vatandaş kamerasına da yansıdı. Tekirdağ’da etkisini birden gösterip, kuvvetli bir şekilde yağan ve kısa bir sürede cadde ve sokakları adeta göle çeviren yağışlar, yolda seyir halinde olan araçlara zor anlar yaşattı. Caddeler dereye dönüştü Şiddetli fırtına ve yağmur, cadde ve sokak aralarını adeta dereye çevirirken, göle dönen yol ve caddelerde mahsur kalan araçlar, vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Tekirdağ'da cadde ve sokak aralarında meydana gelen sel anını kaydeden kimi vatandaşlar da, canlı yayın yapıp bulundukları yerin durumu hakkında bilgi vererek, diğer vatandaşların başka yolları kullanmaları konusunda uyardı.

