Tekirdağ'daki kazada ölen 5 kişinin kimlikleri belli oldu



- Tekirdağ Çorlu’da Ramazan Bayramı’nın ikinci günü meydana gelen kazada yanarak feci şekilde can veren 5 kişinin kimlikleri belli oldu. Kazada ölenlerin üniversite öğrencisi arkadaşlar oldukları kaydedildi. TEM Otoyolu’nun İstanbul Edirne istikametinde Çorlu gişelerine yaklaşık 2 kilometre mesafede meydana gelen kazada Yasemin Kaynar İbiş idaresindeki 67 AV 778 plakalı otomobile aynı istikamete seyreden Mehmet V. yönetimindeki 34 FL 2845 çekici 34 EB 4058 dorse plakalı tır çarpmış, kazanın etkisiyle yanmaya başlayan otomobil bir anda alev topuna dönmüş ve otomobilde bulunan 5 kadın feci şekilde yanarak can vermişti. Jandarma ekipleri ile nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından itfaiye ekiplerinin parçaladığı tek kapılı araçtan cenazeler çıkarılarak önce incelenmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi Morgu’na ardından da İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu’na sevk edilmişlerdi. Kahreden detay kazadan sonra ortaya çıktı Kazanın ardından inceleme yapan polis ekipleri tamamı yanmış olan otomobilde ölenlerin kimliklerine dair bir iz aradı. Aracın plakasından yola çıkan ekipler otomobilin Yasemin Kaynar İbiş (47) adına kayıtlı olduğunu tespit ederek kadının yakınlarına ulaştı. Yapılan incelemelerde ölen diğer kişilerin Melike Sülün (25), Şeyma Yavuz (26) ve Büşra İbiş (25) oldukları tespit edilirken, ölen son kişinin kimliği ise hastanede yapılan incelemelerin ardından belli oldu ve ölen 5. kişinin Nesrin Narin (27) olduğu belirlendi. Kazada ölenlerin üniversite öğrencisi oldukları Erzurum’da öğrenim gördükleri, aynı yurtta kaldıkları ve kaza öncesi Erzurum’dan İstanbul’a geldikleri ve bir arkadaşlarının Tekirdağ’daki düğününe katılmak üzere İstanbul’dan öğrencilerden Büşra İbiş’in annesi Yasemin Kaynar İbiş idaresindeki otomobille yola çıktıkları kaydedildi. Adli tıp kurumundaki işlemlerin tamamlanmasının ardından feci kazada hayatını kaybeden 5 kişiden Büşra İbiş annesi Yasemin Kaynar İbiş ve Şeyma Yavuz’un İstanbul’da, Nesrin Narin’in Kütahya’da, Melike Sülün’ün ise Bursa’da toprağa verileceği belirtildi.

