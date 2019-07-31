Tekirdağ'daki Karaağaç Deresi'nin renk değiştirmesi Video
- Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin dereden numune alması - Kapaklı ilçesinden geçen derenin mavi ve yeşil renkte akmaya başlaması nedeniyle Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri inceleme yapmak üzere dereden numune aldıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Kapaklı ilçesinde bulunan Karaağaç Deresi'nin, mavi ve yeşil renkte akması nedeniyle Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri inceleme yapmak üzere, dereden numune aldı.Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nden geçen ve Ergene Nehri'nin kolu olan Çorlu Deresi'ne dökülen Karaağaç Deresi, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle mavi ve yeşil renk aldı.Pek çok fabrikanın bulunduğu bölgede derenin renginin değiştiğini gören mahalle sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.Bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri dere boyunca çalışma yaparak, dereden incelenmek üzere numune aldı.
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