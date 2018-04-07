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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Tekirdağ'daki cinayet - Cenazeler, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'daki cinayet - Cenazeler, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü - TEKİRDAĞ



: - Tekirdağ 'daki cinayet - Cenazelerin evden çıkarılmalarıGÜNCELLEME - Tekirdağ 'da cinayet - Marmaraereğlisi'nde bir kadın ile 6 ve 8 yaşlarındaki iki oğlu evde ölü bulundu - Kadın ile oğullarının cenazeleri, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü(DETAY EKLENDİ)TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir kadın ile iki oğlu evinde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniçiftlik Mahallesi Karanfil Sokağı'ndaki Hayati B'ye ait evden bağrışlar yükselmesi üzerine komşular durumu jandarmaya bildirdi.Jandarma ekipleri eve geldiklerinde Güzel B. ile kadının ilk evliliğinden olan çocukları Arda E. (8) ve Erdinç E'yi (6) ölü buldu.Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Güzel B. ile çocuklarının sopa veya benzeri sert cisimle öldürüldüğünü tespit ettiği öğrenildi.Güvenlik güçleri, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda Güzel B'nin eşi Hayati B'nin olayın hemen ardından 16 yaşındaki üvey kızı M.E'yi yanına alarak otomobille olay yerinden kaçtıklarını tespit etti.Jandarma ve polis, zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.Savcılık incelemesinin ardından Güzel B. ile kadının ilk evliliğinden olan çocukları Arda E. ve Erdinç E'nin cenazeleri, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Kurumu'na sevk edildi.

Jandarma Cenaze Akalan Avcılık Cinayet 

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