Tekirdağ'da yoğun karda sürücülerin zor anları böyle görüntülendi

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( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışında sürücüler zor anlar yaşadı. Gece başlayan ve gündüz de devam eden kar yağışı nedeniyle yollar karla kaplandı. İlçede yaşayan vatandaşlar güne yoğun kar yağışıyla uyandı. Kar yağışının etkisini arttırması üzerine beyaza bürünen yollarda kar lastiği olmayan bazı araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Araçların güçlükle ilerlediği yollarda belediye ve karayolları ekipleri tarafından tuzlama çalışması yapıldı. Tekirdağ Süleymanpaşa, Malkara ve Keşan yolu arasında sürücüler karlı yolda ulaşımda zorluk çekti.

