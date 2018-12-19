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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tekirdağ'da yoğun karda sürücülerin zor anları böyle görüntülendi

Tekirdağ'da yoğun karda sürücülerin zor anları böyle görüntülendi

YOLDA KAYAN ARAÇ

Karayolları Kar Yağışı Kar Lastiği 

-ÇEKİLEN ARAÇLAR
-KAR GÖRÜNTÜ
-KISA RÖPORTAJ
-DETAY

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışında sürücüler zor anlar yaşadı. Gece başlayan ve gündüz de devam eden kar yağışı nedeniyle yollar karla kaplandı. İlçede yaşayan vatandaşlar güne yoğun kar yağışıyla uyandı. Kar yağışının etkisini arttırması üzerine beyaza bürünen yollarda kar lastiği olmayan bazı araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Araçların güçlükle ilerlediği yollarda belediye ve karayolları ekipleri tarafından tuzlama çalışması yapıldı. Tekirdağ Süleymanpaşa, Malkara ve Keşan yolu arasında sürücüler karlı yolda ulaşımda zorluk çekti.
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