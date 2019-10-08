Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Tekirdağ'da yem yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Tekirdağ'da yem yüklü tır devrildi: 1 yaralı

olay yerinden görüntü

Kaygan Zemin Trol 

-devrilen tırdan görüntü
-etrafa saçılan yemlerin görüntüsü
-detay

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yağış sonucu oluşan kaygan zeminde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Muratlı-Tekirdağ karayolu 1. kilometresinde meydana geldi. Güray Ö. sevk ve idaresindeki 39 NB 355 plakalı yem yüklü TIR, Muratlı ilçe merkezine 1 kilometre kala savrulup karşı şeride geçti ve devrildi. Kazada TIR sürücüsü Güray Ö. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. TIR’da maddi hasar meydana geldi. Kaza mahalline gelen Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube ekipleri, yolun güvenliğini sağlayarak; bir şeridi trafik akışına kapattı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri de tedbiren hazır bekletildi. İlçe Emniyet Müdürü İsa Karasu da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Dönerinin Getirilemeyeceğini Öğrenince Cinnet GetirdiDönerinin Getirilemeyeceğini Öğrenince Cinnet Getirdi
Sınırda Devriye Atan Askeri Araç Şarampole Devrildi: 2 Asker YaralıSınırda Devriye Atan Askeri Araç Şarampole Devrildi: 2 Asker Yaralı
Babanın Eş Cinayetini Kurban Giden Kızına Son Vedası Yürek BurktuBabanın Eş Cinayetini Kurban Giden Kızına Son Vedası Yürek Burktu
Adliyeye Eşini Öldürürken Üzerinde Bulunan Kanlı Gömleğiyle Sevk EdildiAdliyeye Eşini Öldürürken Üzerinde Bulunan Kanlı Gömleğiyle Sevk Edildi
Erkek Arkadaşı Genç Kadına Dehşeti YaşattıErkek Arkadaşı Genç Kadına Dehşeti Yaşattı
Arnavutköy’de Bir Evde Dehşet: 4 ÖlüArnavutköy’de Bir Evde Dehşet: 4 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı