Tekirdağ'da yem yüklü tır devrildi: 1 yaralı

-devrilen tırdan görüntü

-etrafa saçılan yemlerin görüntüsü

-detay



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yağış sonucu oluşan kaygan zeminde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Muratlı-Tekirdağ karayolu 1. kilometresinde meydana geldi. Güray Ö. sevk ve idaresindeki 39 NB 355 plakalı yem yüklü TIR, Muratlı ilçe merkezine 1 kilometre kala savrulup karşı şeride geçti ve devrildi. Kazada TIR sürücüsü Güray Ö. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. TIR’da maddi hasar meydana geldi. Kaza mahalline gelen Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube ekipleri, yolun güvenliğini sağlayarak; bir şeridi trafik akışına kapattı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri de tedbiren hazır bekletildi. İlçe Emniyet Müdürü İsa Karasu da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

