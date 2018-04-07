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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Tekirdağ'da vahşet...Eşini ve 2 üvey çocuğunu öldürdü Haberi

Tekirdağ'da vahşet...Eşini ve 2 üvey çocuğunu öldürdü Haberi

olay yerinden görüntü

A Haber Jandarma Sağlık Ekipleri 

-evden görüntü
-sağlık ekiplerinden ve jandarmadan görüntü
-detay

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Marmara Ereğilisi ilçesinde bir kişi, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü. Alınan bilgilere göre, Marmara Ereğlisi Yeni Çiftlik Mahallesi'nde, Hayati Belli, eşi Güzel Belli ve eşinin ilk evliliğinden olan çocukları Arda Edirne (6) ile Erdinç Edirne'yi (8) sert bir cisimle vurarak öldürdü. Evden bağırış seslerini duyan komşuları, Jandarmaya haber verdi. Eve gelen Jandarma ekipleri, cesetlerle karşılaştı. Hayati Belli, 17 yaşındaki kızını da yanına alarak kayıplara karıştı. Jandarmanın incelemesi sürüyor.
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