Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Tekirdağ'da U dönüşü yapan araç kazaya neden oldu: 3 yaralı

Tekirdağ'da U dönüşü yapan araç kazaya neden oldu: 3 yaralı

- Kaza bölgesi genel

Polis Jandarma Trafik Kazası Gesi Polis Ekipleri 

-- İtfaiye, jandarma ve polis ekiplerinin çalışması
-- Araçların hasarlı hali

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Muratlı-Süleymanpaşa karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay, gece saat 00.00 sıralarında Muratlı-Süleymanpaşa karayolu üzerinde Yeşilsırt Mahallesi İnciröbekleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yolun sağında park halinde duran Dursun Ali Ö. sevk ve idaresindeki 55 JU 182 plakalı otomobil, arkasından gelen Müfit G. yönetimindeki 59 DT 617 plakalı otomobili fark edemeyip aniden U dönüşü yapmak için hareket etti. Dönmek isteyen otomobile arkadan gelen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle 55 JU 182 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan otomobilden kendi imkanları ile inen Dursun Ali Ö. ve Nirgül Ö. ile diğer otomobil sürücüsü Müfit G., olay yerine gelen ambulanslarla Tekirdağ Namık Kemal Araştırma ve Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tarlaya uçan aracı çıkarmak için kurtarıcı çağrıldı. Trafik Şube, Jandarma Trafik ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. Yaralıların tedavileri sürerken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı