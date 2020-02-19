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19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Tekirdağ'da turistlerin değerli eşyalarını gasbeden İranlı 4 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da turistlerin değerli eşyalarını gasbeden İranlı 4 şüpheli tutuklandı

- Zanlıların sevk edilmesi TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da, iletişim kurdukları yabancı turistleri dolandırdıkları, bazılarının değerli eşyalarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan İran uyruklu 4 kişi tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç ve Araştırma Timi ile Marmaraereğlisi Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen İran uyruklu M.R.Z, R.V.D, H.J. ve H.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Tekirdağ 'a gelen yabancı turistlerden bazılarının dolandırıldığı, bazılarının ise değerli eşyalarının gasbedildiği şikayetleri üzerine başlatılan çalışmada, İran uyruklu 4 şüpheli 16 Şubat'ta İstanbul'da gözaltına alınmıştı.Polis gibi davranarak iletişim kurdukları kişiler üzerinde güven sağladıkları da anlaşılan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bulunan yaklaşık 10 bin avroya el konulmuştu.

Avro Ayetler İran Yabancı Turist 

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