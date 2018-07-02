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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Tekirdağ’da trafik kazası: 4 yaralı İzle

Tekirdağ’da trafik kazası: 4 yaralı İzle

-kaza alanından detaylar

Trafik Kazası Cep Telefonu Sağlık Ekipleri 

--Kazayı gören kişinin anlatımından detay
--genel görüntü ve detay

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralanırken, bir vatandaş o anları cep telefona kaydederek anlattı. Edinilen bilgiye göre olay, Tekirdağ’ın Malkara ilçesi Malkara-Keşan yolunda meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yarlıları ambulanslarla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza sonrası Polis ekipleri de olası bir kazayı engellemek için yolu tek şeride bağladı. Kaza yapan araçların çekilmesiyle yol normal akışına döndü. Kaza anını gören bir vatandaş ise kaza sonrası olup bitenleri cep telefonuna kaydederek olanları anlattı. “Bir ses duyduk iş yerinden koştuk yaralılara yardım ettik” Kazayı ilk gören ve yardım edip ekiplere haber veren Burhan Çakmak, kaza anında olanları cep telefona kaydederek kaza anını anlattı. Çakmak, “Bir ses geldi ne olduğunu anlamadık. Araçlar çok hızlıydı bir siyah araç anayoldan geliyordu, kırmızı araç is yola girmeye çalışıyordu. Bir ses duyduk iş yerinden koştuk yaralılara yardım ettik. Polis haber verdik, 4 kişi vardı araçta 3 bayan bir erkek, birinin durumu çok ağırdı. Bir tanesi kırmızı aracın kapısı kırıldı yolcu yola fırladı. Korkunç bir şeydi o an” dedi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (VB-
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