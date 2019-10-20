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20 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı Video

Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı Video

- Kaza yaparak ağaçlık alana giren araç - Olay yeri - Polis itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları - Aracın üzerine devrilen ağacı kaldırma çalışmaları Tekirdağ ’da trafik kazası: 3 yaralıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Osman Kayhan idaresindeki 59 TA 930 plakalı otomobil, Kazak Gölü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Uğur Bayçelebi'ye çarptı.Otomobil daha sonra ağaçlık alana girdi ve ağaçlara çarpıp durdu.Kazada yaralanan sürücü Osman Kayhan, araçta bulunan Onur Kaya ve yaya Uğur Bayçelebi ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağaçlı Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

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