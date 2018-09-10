Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı Haberi

Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı Haberi

- Kaza yerinden genel görüntü TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesinde, otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Fatma A. yönetimindeki 34 PJ 7833 plakalı otomobil, Çerkezköy - Kapaklı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.Kazada, sürücü Fatma A. ile otomobildeki Elmila A. yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık personelince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Bariyere çarpan araç, itfaiye kaza kırım ekiplerinin çalışması sonucu olay yerinden kaldırıldı.

Polis Kırım Sağlık Personeli Sağlık Ekipleri Direksiyon 

İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı